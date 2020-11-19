



После недавних принятых законов (особенно шикарно решение Конституционного Суда об отмене электронного декларирования, за что так долго боролись большевики олигархи) МВФ открыто послал Украину нах. И, в общем, в такой ситуации правильно сделал.



Не помог и недавний визит главы Нацбанка Кирилла Шевченко в Вашингтон, где он встречался с представителями Фонда - там свое мнение эти граждане только подтвердили. И сказали, что пока откровенно коррупционные решения не будут отменены, с такой властью даже разговаривать не будут.



В общем, как сказал Шевченко, "Что-то пошло не так. Наши денег попросили, но получили ответ "денег нет и не будет, пока вы глупости делаете. Держитесь и хорошего настроения ".



Наши вернулись. Без громких новостей, денег и даже сигналов для рынка заимствований, что нам их когда-то дадут. А тем временем в Украине: за 10 месяцев из необходимых 216 млрд власти смогли привлечь только 90. То есть, дефицит 126 млрд для финансирования бюджета этого года. Внешние займы никто не дает (все ждут больших процентов). И лучше сразу евробонды в валюте, а не гривневые ОВГЗ.



В результате ситуэйшн из плохой медленно превращается в критическую. А именно - 10% запланированных в бюджете расходов просто нечем покрыть. И снова пикантный момент - под раздачу попали... кто бы вы думали? Минздрав (не получил 24,5 млрд. грн.) и Минобороны (15,5 млрд. грн.).



На президента, его аппарат, Верховную Раду и льготы Ахметову деньги нашлись.



Идем дальше.



Почему МВФ не дает денег



Как я уже сказал, причин несколько.

1. Дословно - " ухудшение ситуации по борьбе с коррупцией ". Речь идет о том самом решении Конституционного суда, отменивший уголовную ответственность за нарушения в электронном декларировании.



2. Несоблюдение Украиной требований МВФ по ограничению дефицита бюджета-2021. Потому что в него взяли и заложили превышение расходов над доходами на 2% больше максимально допустимого.



3. Так и не приняты изменения в закон о банковской деятельности (хотя проект в Раде уже есть). То есть Раде (читай - олигархам) нужен "ручной" НБУ.

В общем, кредитный "бан" вряд ли снимут в ближайшее время. Но тут есть один интересный нюанс.



Где взять денег?



Пауза с кредитом активизировала традиционные споры - быть или не быть может ли Украина обойтись без денег МВФ?



И правильный ответ - сможет. Потому что деньги можно взять в другом месте. Но время есть только до 1 июня 2021 - когда придется погашать сразу $ 3,8 млрд. госдолга (хотя, по большому счету, можно будет залезть в Золотовалютный запас в размере аж $ 27,1 млрд.).



Вариантов два.

Первый - эмиссия гривны, повышение налогов и никакого роста зарплат

1. Такая эмиссия будет не просто эмиссией, а еще одной коррупционной схемой (вот для чего нужен ручной НБУ). А именно - Минфин проводит через скрытый выпуск гривны рефинансирование банков (под 6%) и последующий выкуп этими банками ОВГЗ (но уже под 10%). За счет ОВГЗ и финансируется бюджет, а уважаемый люди получают свой профит.



2. Не лучше и повышение акцизов, сборов и налогов. В условиях кризиса такая нагрузка ситуацию в экономике только ухудшит.



3. Ну и урезание расходной части бюджета где это возможно, чтобы сэкономить. Не на "уважаемых людях", разумеется, а за счет отказа от повышения зарплат, например.

Второй - кредит у НЕ западных заемщиков

Мы смотрим не в ту сторону. Почему бы вместо МВФ не попытаться получить средства, в частности, у Китая? Деньги там есть, причем Поднебесная ну совсем не против, а очень даже "за" делиться ими с интересными для них рынками. В частности, Украиной. Причем, без политических условий.



Восстановить деятельность компартии на территории Украины они точно не попросят :)