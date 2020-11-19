К концу 2020 года солнце и ветер стали дешевле традиционной энергии
Консалтинговая фирма Lazard опубликовала доклад о состоянии цен на производство и хранение энергии в Соединенных Штатах. Анализ показал, что ветер и солнце стали самым дешевым источником электричества в стране — они впервые обошли парогазовые установки, работающие на природном газе. Средняя стоимость возобновляемой энергии упала до 2,6-5,4 центов за кВт*час.
Обычно авторы докладов о состоянии энергетического сектора сравнивают цены на электричество новых электростанций. Однако аналитики компании Lazard включают в исследование средние цены уже построенных станций. В их последнем докладе показано, что даже новые ветровые и солнечные электростанции могут вырабатывать электричество дешевле, чем существующие и действующие газовые, угольные или атомные электростанции!
Самым дешевым из возобновляемых источников оказалась энергия ветра, диапазон цен на которую — от $26 до $54 за МВт*ч. Самыми выгодными способами получения солнечной энергии оказались промышленные солнечные фотоэлементы на кристаллическом кремнии и тонкопленочные фотоэлементы — они вырабатывают энергию по себестоимости $31 — $42 и $29 — $38 за МВт*ч, соответственно.
Средние цены на энергию из традиционных источников выше, чем на электричество из возобновляемых источников. Самый дешевый вариант — энергия парогазовых установок комбинированного цикла, $44 — $73 за МВт*ч.
Кроме того, отмечают аналитики, минимальные цены, которые предлагают новые солнечные и ветровые станции даже без государственных субсидий почти сравнялись с ценами на электричество от уже действующих ТЭС и АЭС.
Согласно недавнему отчету МЭА, стоимость солнечной энергии в большинстве регионов мира снизилась за год на 30-50%, достигнув рекордно низких значений. В наиболее развитых регионах себестоимость солнечной электроэнергии составляет уже $20 за МВт*час или 2 цента за кВт*час.
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Еще раз. Солнечные батареи уже сейчас производят электроэнергию с себестоимостью $29 — $38 за МВт*ч. Или 0,3 цента за 1кВт. Не в Саудовской Аравии, где еще в прошлом году себестоимость составляла 1,9 цента за 1кВт. Не в Марокко с их 1,7 цента за 1кВт. А в США. В среднем, а не только в Калифорнии.
В переводе это 2 руб. 27 коп. за киловатт. И ежегодное удешевление примерно на 40% на протяжении уже почти 20 лет. Притом что у традиционной энергии никаких путей и технологий удешевления нет.
Вот уже 3 года я веду длинные беседы с противниками альтернативной энергетики. Которые доказывают, что она никогда не станет дешевой, что она не может существовать без угля, и ее негде хранить, потому что мощности ныне существующих солнечных мега-аккумуляторов недостаточно.
Так вот - она МОЖЕТ существовать без угля. Она уже СЕЙЧАС становится дешевле традиционной. И уже СЕГОДНЯ строятся хранилища на 250-300 МВт*часов. Притом что всего 4 года назад Илон Маск построил в Австралии первую 100-мегаваттку. Чем, кстати, удешевил для австралийцев электроэнергию в 14 раз (в Южной Австралии она ДИКО дорогая).
А теперь представьте себе ситуацию лет через 5. Или через 10. Мне правда интересно, что тогда будут говорить те, кто называет альтернативную энергетику "пузырем" и "безумным проектом сторонников глобального потепления".
***
Кстати. Акции Тесла, на фоне успехов Маска, будут впервые включены в топовый индекс мировых компаний S&P 500. И на сегодняшний день Илон уже ТРЕТИЙ по состоянию человек мира.
Выше только Гейтс и Безос. Пока выше.
И еще раз кстати. Несколько месяцев назад я заключил 2 пари на то, что к 2025 году Маск
станет самым богатым человеком мира. И что-то мне подсказывает, что это случится даже
раньше.
Пожарные машины в Норвегии
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Вот такие пожарные машины используются в Норвегии. Твою мать... Не могу избаваиться от ощущения, что смотрю фантастический фильм. Какие-то не укладывающиеся в голове технологии, реализованные на вполне бытовом уровне.
Не ядерные ракеты с непредсказуемой. траекторией, а пожарная машина с очень даже предсказуемой траеторией и фантастическим летающим дроном, предназначеная для тривиального тушания пожаров.
Даже гироскопы, видимо, предусмотрели - иначе так на двух колесах не поедешь.
МВФ послал Украину нах - где брать кредиты?
После недавних принятых законов (особенно шикарно решение Конституционного Суда об отмене электронного декларирования, за что так долго боролись
большевики олигархи) МВФ открыто послал Украину нах. И, в общем, в такой ситуации правильно сделал.
Не помог и недавний визит главы Нацбанка Кирилла Шевченко в Вашингтон, где он встречался с представителями Фонда - там свое мнение эти граждане только подтвердили. И сказали, что пока откровенно коррупционные решения не будут отменены, с такой властью даже разговаривать не будут.
В общем, как сказал Шевченко, "Что-то пошло не так. Наши денег попросили, но получили ответ "денег нет и не будет, пока вы глупости делаете. Держитесь и хорошего настроения".
Наши вернулись. Без громких новостей, денег и даже сигналов для рынка заимствований, что нам их когда-то дадут. А тем временем в Украине: за 10 месяцев из необходимых 216 млрд власти смогли привлечь только 90. То есть, дефицит 126 млрд для финансирования бюджета этого года. Внешние займы никто не дает (все ждут больших процентов). И лучше сразу евробонды в валюте, а не гривневые ОВГЗ.
В результате ситуэйшн из плохой медленно превращается в критическую. А именно - 10% запланированных в бюджете расходов просто нечем покрыть. И снова пикантный момент - под раздачу попали... кто бы вы думали? Минздрав (не получил 24,5 млрд. грн.) и Минобороны (15,5 млрд. грн.).
На президента, его аппарат, Верховную Раду и льготы Ахметову деньги нашлись.
Идем дальше.
Почему МВФ не дает денег
Как я уже сказал, причин несколько.
1. Дословно - "ухудшение ситуации по борьбе с коррупцией". Речь идет о том самом решении Конституционного суда, отменивший уголовную ответственность за нарушения в электронном декларировании.
2. Несоблюдение Украиной требований МВФ по ограничению дефицита бюджета-2021. Потому что в него взяли и заложили превышение расходов над доходами на 2% больше максимально допустимого.
3. Так и не приняты изменения в закон о банковской деятельности (хотя проект в Раде уже есть). То есть Раде (читай - олигархам) нужен "ручной" НБУ.
В общем, кредитный "бан" вряд ли снимут в ближайшее время. Но тут есть один интересный нюанс.
Где взять денег?
Пауза с кредитом активизировала традиционные споры -
быть или не быть может ли Украина обойтись без денег МВФ?
И правильный ответ - сможет. Потому что деньги можно взять в другом месте. Но время есть только до 1 июня 2021 - когда придется погашать сразу $ 3,8 млрд. госдолга (хотя, по большому счету, можно будет залезть в Золотовалютный запас в размере аж $ 27,1 млрд.).
Вариантов два.
Первый - эмиссия гривны, повышение налогов и никакого роста зарплат
1. Такая эмиссия будет не просто эмиссией, а еще одной коррупционной схемой (вот для чего нужен ручной НБУ). А именно - Минфин проводит через скрытый выпуск гривны рефинансирование банков (под 6%) и последующий выкуп этими банками ОВГЗ (но уже под 10%). За счет ОВГЗ и финансируется бюджет, а уважаемый люди получают свой профит.
2. Не лучше и повышение акцизов, сборов и налогов. В условиях кризиса такая нагрузка ситуацию в экономике только ухудшит.
3. Ну и урезание расходной части бюджета где это возможно, чтобы сэкономить. Не на "уважаемых людях", разумеется, а за счет отказа от повышения зарплат, например.
Второй - кредит у НЕ западных заемщиков
Мы смотрим не в ту сторону. Почему бы вместо МВФ не попытаться получить средства, в частности, у Китая? Деньги там есть, причем Поднебесная ну совсем не против, а очень даже "за" делиться ими с интересными для них рынками. В частности, Украиной. Причем, без политических условий.
Восстановить деятельность компартии на территории Украины они точно не попросят :)
Удивительные люди - Уильям Сидни Портер
25 марта 1898 года суд города Остин приговорил банковского кассира, известного авантюриста, весельчака и плута Уильяма Сидни Портера к пяти годам тюремного заключения за растрату. Билли не проронил на суде ни слова, выказывая полное равнодушие к произошедшему. Очень скоро ему предстояло коснуться самого дна и пройти через годы ледяного отчаяния, но именно в тюрьме Билл Портер напишет первые рассказы, возьмет псевдоним «О. Генри» и двинется по пути к мировой славе.
О Генри в тюрьме (заключенный № 30664)
Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают. «Дары волхвов».
Сначала меняется запах. Это ощущается прямо перед железными воротами тюрьмы, когда свобода совсем еще рядом и один шаг отделяет осужденного от прежней жизни. Въедливый, мерзкий запах пота, гуталина, краски, нечистот заполняет тяжелеющий воздух. Потом толкают в спину и ведут на входной контроль.
— Добрый де…
— Имя?! – холодно перебивают побледневшего мужчину надзиратели.
— Уильям Сидни Портер…
— Добро пожаловать в каторжную тюрьму штата Огайо, Портер.
Типовые вопросы, короткие ответы: имя, возраст, рост, вес, размер ноги, головы, статья, срок, профессия. Фото с табличкой на память в фас и профиль. Здесь отбирают имя. Никакого больше Уильяма. Уилла. Билли. Нет. Теперь только номер. Заключенный номер 30664.
Каторжная тюрьма штата Огайо была внушительным заведением с весьма жестокими условиями содержания. 2500 осужденных довольно часто страдали всеми возможными видами недугов от тифа и кори до туберкулеза. Безнадежные, не в силах больше работать, они попадали в госпиталь, остро нуждающийся в специалистах, где некогда дипломированный фармацевт Портер пришелся как раз кстати. Его выдернули из главного корпуса, именуемого среди сидевших «адом», и отправили работать помощником суховатого дежурного врача, мистера Уилларда..
Однажды на прием пришел громадный чернокожий парень, требуя освобождения от работы. Уиллард провел осмотр и, не найдя симптомов, отказал, что привело заключенного в бешенство, он схватил Уилларда за халат, и замахнулся пудовым кулаком. Увидев это, Портер вмешался и врезал разъяренному громиле локтем в челюсть. Симулянт, оседая на пол, вцепился уже в Портера, и они вдвоем рухнули, продолжив борьбу, на крики вбежали надзиратели, и досталось уже всем. После этого случая фармацевту позволили передвигаться по корпусам без сопровождения.
Заключенный Билли Дженнингс - друг О Генри.
Безысходность переполняла это место. Бывали недели, когда каждую ночь умирало по человеку. Самоубийства были обычным делом. Но были и такие, кто не сдавался до самого конца. Каторжник Эл Дженнингс, бывший грабитель поездов, налетчик и главарь банды прибыл всего шесть месяцев назад, а уже дважды пытался бежать, плел заговоры и подстрекал остальных заключенных к бунту. За это он уже испытал наказание палками, пытку водой, избиения, голод и одиночный карцер. После таких процедур ему потребовался врач. В камеру вошел Портер с сумкой лекарств. Изрядно потрепанный, осунувшийся, но не сломленный Дженнингс зверем глядел на него.
— Хм, у нас с вами теперь общий портной, Эл? — обезоруживающе улыбнулся фармацевт, намекая на полосатую робу, и ошарашенный налетчик узнал его. Несколько лет назад они вместе скрывались от американского правосудия в Гондурасе, рассчитывая, что местные власти не выдадут их, но Портеру пришла телеграмма о страшном диагнозе жены и он поехал в Техас, попрощаться с нею, где и был схвачен. Дженнингса взяли немногим позже при ограблении почтового вагона на Рок-Айлендской железной дороге.
— За что ты угодил в это дрянное место, Билли? — Дженнингс не скрывал радости знакомому лицу.
— Когда-то я работал в банке и одолжил у него четвертак в расчете на то, что цена на хлопок поднимется. Цена подло упала, а я загремел на пятак.
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Трамп выиграл судебный иск в Пенсильвании
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Напомню вам, что именно Пенсильвания стала тем решающим штатом, который позволил американским СМИ больше недели назад объявить о неизбежной победе Байдена на этих выборах. Трамп победу соперника не признал, и обещал судиться. Кампания действительно подала немало судебных исков в нескольких состязательных штатах, и вот, некоторые результаты уже есть...
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Искажение правды о Второй мировой войне
Наткнулся на такой вот скрин. В котором профессиональным историком Евгением Спицыным разоблачается ложь британцев о причинах их победы над Гитлером в широко известной "Воздушной битве за Британию".
То есть если бы СССР не нанес сокрушающее поражение Люфтваффе на своем участке фронта, немцы не сняли бы самолеты с Западного фронта на Восточный и ничего бы британцы не выиграли.
Перечитал несколько раз. Сижу и думаю. Автор - не какой-нибудь блогер. И не журналист. А российский историк. И не просто историк - а автор 5-томного монументального труда по истории России.
Хочется спросить уважаемого историка Евгения Спицина - он действительно не в курсе, что упомянутая "Битва за Британию", которая не позволила немцам высадиться на Британские острова, началась 10 июля, а закончилась 30 октября 1940 года?
А ведь по этому учебнику будут учиться миллионы детей. Интересно, по новому российскому законодательству какое "искажение правды о войне" карается по Уголовному кодексу РФ? Той, которая у Спицина, или той, которая на самом деле?
Противовирусная активность соков растений и зеленого чая против SARS-CoV-2 и вируса гриппа in vitro
Привожу этот текст почти без сокращений из немецкого оригинала.
И, похоже, на начальной стадии Ковида, пока вирус еще не проник в легкие, натуральные соки черноплодной рябины и граната способны при полоскании ими горла на протяжении 5 минут действительно убить до 97% и 80% частиц вируса соответственно.
Очень хотелось бы услышать комментарии профеесиональных медиков - например, sovenok101.
Авторы исследования - немецкие вирусологи:
Карина Конзельманн , Татьяна Вайль , Пегги Юнгке , Бруно Франк , Марен Эггерс , Янис А. Мюллер , Ян Мюнх
Аннотация
Респираторные вирусы первоначально инфицируют носоглотку и ротоглотку, где они усиливаются, вызывают симптомы и могут также передаваться новым хозяевам. Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку. Здесь мы проанализировали потенциал продуктов растительного происхождения для инактивации SARS-CoV-2 и вируса гриппа. Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины ( Aronia melanocarpa ), сок граната ( Punica granatum ) и зеленый чай ( Camellia sinensis ) обладают вирулицидной активностью против обоих вирусов, что позволяет предположить, что полоскание ротовой полости может снизить вирусную нагрузку в полости рта, тем самым снижая передачу вируса.
Методы
Растительные вещества
Зеленый чай (Bio-Grüntee Japan Sencha Tee-Gschwendner Nr. 700; pH 4,46) готовили путем настаивания 3 г листьев с 0,1 г аскорбиновой кислоты (Sigma Aldrich) в течение 4 минут в 300 мл свежекипяченой воды при осторожном движении с последующим фильтрация. Сохраняли сок черноплодной рябины (Bio-Aronia Direktsaft Fa. Aronia original L2719; pH: 3,69), гранатовый сок (Satower Granatapfelsaft Direktsaft klar; pH: 2,99) и сок бузины (Satower Fliederbeersaft; pH: 4,13) с годностью к употреблению. в холодильнике до использования.
Культура клеток
Клетки Vero E6 ( эпителиальная почка, полученная из Cercopithecus aethiops ) выращивали в среде Игла, модифицированной Дульбекко (DMEM, Gibco), которая была дополнена 2,5% термоинактивированной фетальной телячьей сывороткой (FCS), 100 ед. / Мл пенициллина, 100 мкг / мл стрептомицина, 2 мМ L-глутамин, 1 мМ пируват натрия и 1x заменимые аминокислоты. Клетки почек собак Madin Darby (MDCK) и клетки A549 (аденокарциномный альвеолярный базальный эпителиальный эпителий человека) выращивали в минимальной необходимой среде с солями Эрла (EMEM; Biochrom AG, Берлин, Германия) с добавлением 1% заменимых аминокислот (Biochrom AG, Берлин , Германия), 10% FCS. ВНК-21 ( Mesocricetus auratusпочки) клетки выращивали в среде DMEM (CCPro) с 10% FCS. Для экспериментов клетки засевали в среду, содержащую 2% FCS. Клетки инкубировали при 37 ° C в инкубаторе с увлажнением с 5% CO 2 .
Анализы на инфекцию
Для определения вирулицидной активности растительных веществ их смешивали с соответствующим вирусом, инкубировали в течение заданного времени контакта при комнатной температуре, а оставшуюся инфекционность определяли титрованием конечной точки инфекционной дозы 50 (TCID 50 ) культуры ткани . Это количественное испытание суспензии, описанное в EN 14476 [ 10] проводили для модифицированного вируса осповакцины Анкара (MVA), вируса гриппа A (IAV) и аденовируса типа 5 (AdV5) путем инкубации соответствующего вируса с соком аронии, бузины или граната, зеленым чаем или буфером в качестве контроля. Вкратце, эффективность тестируемых продуктов была исследована в виде 80% раствора в присутствии 10% мешающего вещества (5% (мас. / Об.) BSA, фракция V (Sigma Aldrich), 0,4% (мас. / Об)) Муцин бычья Glandula submandibularis. Тип IS (Sigma Aldrich), 5% (мас. / Об.) Дрожжевой экстракт (Sigma Aldrich)). SARS-CoV-2 был проанализирован в 90% продукте. По истечении заданного времени контакта тестовую смесь серийно разбавляли в 10 раз и титровали на 96-микротитровальном планшете, содержащем конфлюэнтный монослой соответствующих клеток-мишеней в шести повторах, и клетки культивировали до тех пор, пока не стал виден сильный CPE. Клетки, инфицированные IAV, дополнительно иммуноокрашивали.50 рассчитано по Спирман-Керберу. Если цитотоксичность соединения превышала нижний предел количественного определения (LLOQ), титр корректировали соответствующим образом. Вирулицидную активность определяли по разнице логарифмического титра вируса в контроле минус логарифмический титр вируса, инкубированного с исследуемым веществом.
Полученные результаты
Чтобы оценить вирулицидный потенциал четырех продуктов растительного происхождения, мы провели количественный тест суспензии с использованием MVA (EN 14476 [ 10 ]), устойчивого суррогатного вируса, который используется для валидации вирулицидных дезинфицирующих средств против всех вирусов в оболочке в соответствии с Европейским Руководство по регулированию биоцидных продуктов [ 11 ]. Хотя при инкубации с контрольным буфером снижения вирусного титра не наблюдалось, 5-минутная инкубация с соком черноплодной рябины, соком бузины, гранатовым соком или зеленым чаем дала снижение инфекционности на 3,17, 0,67, 1,0 или 1,0 log 10 соответственно ( рис. , Таблица 1), что указывает на то, что тестируемые продукты обычно активны против вирусов в оболочке. Время инкубации 20 минут было лишь незначительно более сильным, что свидетельствует о быстром действии противовирусного эффекта. Затем мы проанализировали два вируса с респираторной оболочкой, ответственные за «свиной грипп» в 2009/2010 гг. И продолжающуюся пандемию COVID-19, IAV и SARS-CoV-2, соответственно, а также AdV5 в качестве «голого» контрольного вируса. 5-минутная инкубация с соком черноплодной рябины показала наиболее сильную противовирусную активность и инактивировала IAV, SARS-CoV-2, а также AdV5 до 99,99%, 96,98% и 93,23% соответственно. IAV был наиболее чувствителен ко всем продуктам, а инфекционность снижалась более чем на 99% за счет сока бузины, гранатового сока и зеленого чая. Титры SARS-CoV-2 были снижены примерно на 80% под действием гранатового сока и зеленого чая уже после 1-минутной инкубации, однако на него не повлиял сок бузины, что соответствует результатам, полученным с более устойчивым суррогатным MVA. Голый AdV5 был устойчив к трем из четырех продуктов, однако был чувствителен к соку аронии. Таким образом, IAV очень чувствителен ко всем анализируемым продуктам, тогда как SARS-CoV-2 может быть эффективно инактивирован соком черноплодной рябины и в меньшей степени подвержен влиянию гранатового сока или зеленого чая.
Что будет, если Россию отключат от глобального интернета
В недавнем интервью советник Путина по развитию Интернета Герман Клименко заявил о том, что Россия "технически готова к отключению от глобальной сети". В атмосфере напряжённости, царящей в отношениях с Западом, и с приходом к власти в США Байлена такой поворот я бы не назвал совсем уж утопичным.
Итак - какие могут быть последствия?
Экономика
Для большинства из россиян ежедневное посещение Интернет-страниц связано с развлечением и получением информации. Однако возможность обращаться к серверам за границей – важная составляющая современного еще и российского бизнеса. Это и хранение гигантского объема данных, личных и корпоративных, и установленные связи с зарубежными партнерами.
В современной мировой экономике скоростное соединение и возможность обмена данными играет ключевую роль во всех без исключения хозяйственных сферах, поэтому отключение от общего Интернета будет означать не только настоящую самоизоляцию, но и не поддающийся подчету потерь удар по экономике.
Самый сильный урон будет нанесён биржам, функционирование которых напрямую зависит от ситуации на иностранных площадках. В значительной степени отключение от всемирной сети отразится и на инвестиционной привлекательности российской экономики, так как зарубежные вкладчики не смогут осуществлять эффективное управление и получать постоянную информацию о российских рынках.
Пострадают и российские программисты: они не смогут выполнять заказы по разработке и корректировке иностранных заказов, а также участвовать в международных проектах. Все это окажет губительное влияние на перспективы цифровизации российской экономики.
Разрыв постоянной связи усложнит работу российскому агропромышленному комплексу, который опирается на иностранные компании в деле приобретения более чем 90% семян для посева.
Отсоединение от Интернета коснется многих производств, приобретающих заграничное оборудование и комплектующие и экспортирующих свои товары. Когда (и если) коммерческие связи будут восстановлены по новым каналам - неизвестно. Однако, в любом случае, это обернётся потерей огромного количества времени и, как следствие, значительными убытками.
Ну и, конечно, никаких Твиттеров, Фэйсбуков, Инстаграмм и прочих Википедий. Собственно, из-за потери SSL-сертификатов ВСЕ сайты будут восприниматься как "опасные", и браузеры будут сильно тормозить их загрузку. С корневыми DNS проблемы будут еще больше.
Примеры новейшей истории
Чтобы было совсем понятно - в новейшей истории можно найти примеры тяжёлого урона, нанесённого краткосрочным отключением интернета. Так, в 2005 году в одном из портов Кении неаккуратно брошенный якорь оставил без интернет-соединения шесть африканских стран. За неделю, пока продолжались ремонтные работы, только кенийская экономика не досчиталась 500 млн. долларов. Кенийская, Карл! А сколько потеряет российская?
Схожая ситуация сложилась и в Египте в 2011 году, когда в ходе беспорядков на площади Тахрир правительство отключило Интернет. В результате, во все время изоляции Египет терял по 18 млн. долларов в день.
Затраты на связь
Одновременно с установлением связей по новым каналам, России придется решать проблему с многочисленными заграничными представительствами страны, связь с которыми значительно осложнится. Возвращение к масштабному использованию шифрованных сообщений или диппочты потребует больших затрат от российского МИД. Сколько на это уйдет времени и средств - не скажет никто.
HBO начала съемки сериала о жизни Илона Маска и компании SpaceX
Фото: ihavenotv.com
Сериал будет состоять из шести эпизодов, в основу которых легла книга Эшли Вэнс "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее". Сюжет расскажет о том, как Маск, преследуя свою давнюю мечту превратить человечество в многопланетный вид, выбирает команду инженеров для работы на удаленном острове в Тихом океане. Там они строят и запускают на орбиту первую ракету SpaceX, что и положило начало новой эре освоения космоса.
Сценарист: Дуг Юнг ("Стартрек: Бесконечность").
Исполнительный продюсер: Ченнинг Татум (компания Free Association).
Актеры, занятые в главных ролях, неизвестны. Неизвестно также, будет ли Илон играть сам себя или появится в эпизоде, как это было в "Железном человеке" (где, как известно, герой Роберта Дауни-младшего представлял собой такой себе прототип того же Илона - гениального и немного сумасшедшего инженера).
Одно могу сказать точно - ЭТОТ сериал я посмотрю обязательно.
UPD: А пока что Илон, похоже, заболел COVID-19. Но это не точно, поскольку 4 подряд экспресс-теста, которые он сдал в один день, показали дважды - положительный, и дважды - отрицательный результат. А сам Маск говорит, что пока что ощущает симптомы только простуды.
Ну и, чтоб два раза не вставать, тестирование спутникового интернета Starlink в Европе Маск анонсировал уже на февраль-март 2021 года. Причем сказал, что его внедрение могло бы пойти намного быстрее, если бы не нужно было получать отдельного разрешения в каждой стране (а не одно на все страны ЕС, например).